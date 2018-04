O último imperador Como tudo aconteceu praticamente ao mesmo tempo, as comparações são inevitáveis: a exemplo de Adriano na seleção brasileira que vai à África do Sul, Tuma Júnior praticamente se cortou da lista de altos funcionários do governo federal. A intimidade do secretário nacional de Justiça com o império do contrabando chinês fez mais barulho no noticiário que o trepidante fim do noivado do "imperador" que o Flamengo repatriou da Itália no ano passado.