O Túnel 9 de Julho

A Rua da Imperatriz virou 15 de Novembro, a Rua do Imperador virou Rua Marechal Deodoro, a Rua do Príncipe virou Quintino Bocaiuva, a da Princesa virou Benjamin Constant, nomes republicanos. Aproveitaram para trocar também nomes de forte tradição popular.

Um mapa de 1899 nos diz que a Rua Direita tornara-se Rua Floriano Peixoto e a Rua de São Bento fora dedicada a Moreira César, coronel massacrado na Revolta de Canudos, na Bahia, quando pretendia massacrar os místicos de Antônio Conselheiro, supostamente monarquistas. A guerra de nomes era uma guerra contra a tradição e o povo.

Mas o povo resistiu. O do Marechal Deodoro foi banido da Praça da Sé, quando deslocaram a catedral para as proximidades da Praça João Mendes. O do Marechal Floriano foi deletado: o povo insistiu no velhíssimo nome de Rua Direita para a rua torta. A iconoclastia de tirar o nome muito antigo da Rua de São Bento não deu certo. O povo ignorou a pretensão republicana de trocar santo por coronel. Coronel, mesmo, só Santo Antônio, que desde a colônia teve essa patente, até recebendo soldo da Coroa.

Um dos últimos episódios de demolição simbólica da história dos paulistas foi protagonizado pela prefeita Marta Suplicy. A pretexto de que o nome do Túnel 9 de Julho não era oficial, resolveu mudá-lo para Dr. Daher Elias Cutait, médico dos mais ilustres, que foi professor na Faculdade de Medicina da USP, na Santa Casa de Misericórdia e um dos fundadores do Hospital Sírio-Libanês. Decisão que "desomenageia" o homenageado, pois o nome "não pegou", ficou entre parênteses. Nove de Julho é data sagrada do povo de São Paulo, símbolo do generoso sangue de muitos jovens, derramado pelo ideal da democracia, do direito e da liberdade. Mas a prefeita teimou na supressão do nome. Muita dor e muito pranto estão nele contidos.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na memória de muitos e em muitos corações, a Revolução de 9 de Julho de 1932 é um dos sinais de identidade dos paulistas. No pátio da Faculdade de Direito, em monumento aos acadêmicos tombados nas frentes de combate, versos de Tobias Barreto a celebram na coragem de ousar e de optar: "Quando se sente bater no peito heroica pancada, deixa-se a folha dobrada enquanto se vai morrer."