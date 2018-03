O Tiririca republicano

Quem é o contribuinte que, sozinho, deve R$ 43 milhões ao Imposto de Renda? É o tipo de pessoa física que todo rico brasileiro inveja!

Melhor assim

Graças a Deus, o papiro do século 4.º revelado dia desses por uma historiadora de Harvard sugere o casamento de Jesus Cristo. Já pensou se descobre alguma novidade sobre a vida íntima de Maomé?

Vai e volta

Certas notícias enguiçadas são assim mesmo: quando a gente pensa que a coisa andou, olha o Código Florestal aí de novo, gente! Quer apostar como daqui a pouco a Camila Pitanga vai pedir outra vez o veto da Dilma?

Má notícia em pessoa

A atriz Lindsay Lohan foi presa de novo, desta vez por atropelar um pedestre e fugir do flagrante para dentro de uma boate em Nova York. O fato de não estar bêbada ao volante, no caso dela, é agravante. Antigamente, ela só fazia bobagem quando enchia a cara!

O inferno é aqui?

"Só quero que você me aqueça nesse inverno", verso da música de Roberto Carlos, virou a última coisa que o brasileiro deseja no verdadeiro inferno em que se transformou a estação.

Novelas cruzadas

Vídeos de Marcos Valério contando tudo sobre mensalão podem estar com Max e Carminha. Só se fala de Avenida Brasil no Congresso!

Se fosse candidato a prefeito no Brasil, Mitt Romney não estaria decerto sendo crucificado pelas bobagens que andou dizendo! Fala-se coisa muito pior em campanha por aqui, e ninguém dá a menor bola para isso!

No caso específico da tal gafe que deu origem ao calvário republicano nos EUA, nenhum brasileiro se ofenderia ao ser identificado como um tipo de sujeito "que acredita que o governo tem a responsabilidade de tomar conta dele".

Até porque "viver dependente do Estado" no Brasil, longe de ser uma aspiração desprezível, é um sonho legítimo do cidadão. Só o Sarney tem pra mais de sei lá quantos parentes nessa situação.

Mesmo entre os pobres, atire a primeira pedra quem não tem - ou não anseia por - uma bolsa do governo para ajudar nas despesas. Lá fora, pelo visto, isso é uma vergonha!

Diferenças culturais à parte, Romney teria cometido nos EUA um erro político igualmente estranho à liturgia eleitoral brasileira: falar besteira à caça de voto - artifício que por aqui elege muita gente e no estrangeiro dá o maior bode.

Não à toa, nosso Tiririca está entre os 25 melhores parlamentares do País e o deles praticamente perdeu a eleição para o Obama.

Dá para acreditar?

A notícia de que Pamela Anderson vai ganhar R$ 100 mil para ser jurada do concurso Miss Bumbum 2012 em São Paulo deixou o Ministério Público de olho na ex-sex symbol canadense. Suspeita-se de lavagem de dinheiro! Cá pra nós, faz sentido, né não?