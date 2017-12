O Tietê como cartão-postal Uma programação que envolva o Rio Tietê não é exatamente passeio que se ofereça a nenhum turista na cidade de São Paulo. Mas fora da capital, em Barra Bonita (SP), o Tietê é uma espécie de Lagoa Rodrigo de Freitas: dá para fazer caminhadas em volta, andar de bicicleta, embarcar em um pedalinho e até pescar. Povoada por imigrantes italianos e espanhóis que chegavam usando o Tietê como estrada, a cidade cresceu em torno do rio. Com o crescimento do turismo, Barra Bonita ganhou uma infraestrutura de hotéis e restaurantes que valem o passeio.