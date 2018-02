O sertão do Piauí vai para o prédio da Bienal Quem visitar o prédio da Bienal do Parque do Ibirapuera a partir desta segunda-feira vai colocar um pé no universo da moda e outro em Várzea Queimada- povoado localizado na zona rural do Piauí, no município de Jaicós, a 27 quilômetros de Teresina. Os corredores do prédio projetado por Oscar Niemeyer onde acontece a São Paulo Fashion Week vão estar forrados de painéis desta região, considerada a menos desenvolvida do País, segundo o Serviço Brasileiro de Apoio às Micros e Pequenas Empresas (Sebrae).