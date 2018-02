O ser humano se diverte olhando!

Só falta Cuba negar visto de entrada a José Dirceu!

Mal comparando

Com lucro de mais ou menos R$ 3 bilhões no trimestre, a rentabilidade dos dois maiores bancos privados do Brasil, Itaú e Bradesco, é a pior desde a década de 1990. É de uma crise dessas que os bancos da Grécia estão precisando!

Impedimento claro

Se dependesse do ministro Joaquim Barbosa, o juiz de Borussia Dortmund x Real Madrid pela Liga dos Campeões da Europa anularia o gol de Lewandowski, atacante polonês do time alemão!

Conta outra

São tantos os rumores desfeitos sobre o estado de saúde de Fidel Castro que, se um dia ele morrer, ninguém vai acreditar!

Mensalão news

A tese agora majoritária no STF

considerando desnecessário o uso de armas na formação de quadrilha abriu nova crise no crime organizado. "Vai acabar virando bagunça!" - comenta-se nos presídios de

segurança máxima!

Sobrinho do banqueiro

O que estão prendendo de Índio da Costa por aí, francamente, vai

acabar sobrando para o deputado da família! Sorte do Serra que o seu

vice, dessa vez, é outro!

Pai é Pai

Deus não liga quando certos políticos americanos evocam sua vontade em casos de gravidez que porventura decorram de estupro à mulher, mas é bom o republicano Richard

Mourdock, candidato ao Senado nos EUA, não tentar o mesmo com

Maomé!

A cada edição do Salão do Automóvel, o ser humano como ele é - bobo, deslumbrado e invejoso - se revela mais sem disfarces, pena que ninguém tire os olhos das máquinas para espiar as pessoas ao redor.

Junto com os 500 carrões da mostra internacional inaugurada ontem em São Paulo, estima-se que nos próximos dez dias 750 mil visitantes estarão em completa exposição, pra cima e pra baixo, no mega Pavilhão de Exposições do Anhembi!

Vem gente até de ônibus, de todos os cantos do País, sonhar com o que não pode consumir, aí incluídas aquelas moças de silicone contratadas pelas montadoras para mexer com o imaginário e o desejo por borracha nova de toda classe média em formação.

Gente que, como definia o poeta Torquato Neto observando sua aldeia, "não precisa fazer o mundo, diverte-se apenas olhando para ele!"

Tem coisa melhor? Se você não consegue atingir este grau de satisfação - quem manda ser intelectual e/ou metido a besta! -, taí mais um bom motivo para dar um pulinho até o dia 4 de novembro no Salão do Automóvel:

O ser humano feliz, não importa o motivo, é digno de admiração e, cá pra nós, de inveja!

Adauto vênia

Momento de descontração: comenta-se entre os ministros do STF nos intervalos do julgamento do mensalão que o apelido de Dias Toffoli na faculdade de Direito era 'Chupetinha'.