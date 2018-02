'O samba lá é no gogó, sem microfone', diz MC José Luiz Schener Barbosa, o MC Crespo, adora rap, mas cresceu sob a influência do samba - seu pai, o compositor Barbosa, assina o enredo Embaixada de Sonho e de Bamba, com o qual a Mocidade Alegre venceu o carnaval de 1980.