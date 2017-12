O roteiro paulistano da banda Restart

O Restart aponta alguns locais históricos da cidade como seus preferidos. Pe Lanza, sempre que pode, visita a Estação da Luz, no centro. O motivo: "Quando entro lá acho que estou numa cena de Harry Potter e vou dar num dos portais que levam o personagem a Hogwarts (a escola dos bruxos)".

Já Pe Lucas elegeu o Museu Paulista, no Ipiranga, zona sul da cidade. "Ali tem um descidão que dá para a Casa do Grito, excelente para andar de skate."

Caminhar pela Avenida Paulista é outro roteiro que a garotada curte. "Saímos juntos andando por toda a sua extensão. É o lugar que mais tem a cara da cidade", diz Pe Lucas.

Durante o percurso há paradas para um yakissoba na frente do Museu de Arte de São Paulo e um café na Comedoria do Sesc, a poucos metros, no Paraíso. "O café do Sesc fica no último andar do prédio e tem um terraço que oferece uma vista bem legal da cidade", diz Koba.

O grupo adora o assédio das fãs. E, quando encontram paulistanos que nunca ouviram falar deles, usam de toda a simpatia que têm para angariar mais admiradores.

"Meu cunhado de 30 anos me disse que os garotos são do Restart. Eu não conhecia. Daí eles trouxeram um CD para a gente", diz o garçom Aristeu Alves, de 44 anos, da Rockets, uma das hamburguerias preferidas da banda, nos Jardins, zona sul.