O 'rebatismo' de um reduto do rock

O nome de um restaurante, um bar ou uma casa de show pode ser tão ou mais marcante que o próprio local. Quando isso ocorre, não adianta rebatizar o lugar; ele sempre será chamado pela denominação original.

Exemplo recente desse fenômeno é a casa de shows Irving Plaza, em Nova York. Um dos principais redutos dos roqueiros em Manhattan, o lugar ganhou fama no fim dos anos 70, ao receber bandas como The Police e B-52"s em início de carreira. Em 2007, a casa foi rebatizada como Fillmore New York e teve seu emblemático luminoso substituído. Três anos depois, o reduto volta a se chamar Irving Plaza e ganha uma réplica do letreiro original. O primeiro show da casa sob o clássico nome será no dia 23, com um banda emo no palco. Bem, nem tudo pode ser como há 30 anos... NYT