O que vai ser moda no próximo verão

Foram 32 desfiles com mais de 800 looks apresentados em seis dias no prédio da Bienal, no Parque do Ibirapuera, em São Paulo. Entre tantas propostas que surgiram algumas já despontam como grandes candidatas a virar moda de rua. Sim, são peças que se multiplicarão pelas vitrines quando o verão chegar.

Cores. Quem tiver no guarda-roupa uma peça laranja, por exemplo, pode colocá-la em uso assim que o tempo esquentar. Essa cor apareceu em quase todos os desfiles. O clássico azul marinho também desfilou como tom fashion. João Pimenta e Ellus foram algumas das marcas que recorreram ao marinho. Mas vale toda a gama de tons de azul. A Forum apostou nos mais claros, já Raquel Davidowicz e Reinaldo Lourenço, em matizes mais fortes, como o royal.

Entre os tecidos, a seda e o cetim aparecem em vestidos formais e em looks do dia a dia. Outra tendência é o material com acabamento especial, que engana os olhos, como o leather denim (jeans que parece couro) e a seda rústica.

Toque artesanal. O casaco de crochê da vovó será uma peça importante para usar com shorts até mesmo como agasalho para acompanhar vestidos longos. Se ele for dourado, fica ainda mais descolado. Já o tricô, que tem pontos mais fechados, surgiu em tops, biquínis e até malhas de verão.

Outra tendência é a assimetria do comprimento da blusa ou da saia. No verão vai se ouvir muito o termo "saia mullet", que significa que o lado da frente é mais curto que o das costas. Shorts e minissaias continuam em alta, mas com corte de alfaiataria, o que deixa o visual mais arrumado, próprio para a cidade. Reinaldo Lourenço apostou em minivestido e no estilo sessentinha.

Peça do inverno, as jaquetas continuam em alta no verão, só que em tecidos mais leves e coloridos. Tem versões estampadas. Isso vale para as mulheres e para os homens. Para eles, o estilo militar está com força total. Camisa com estampa camuflada e jaqueta com o corte de uniforme são looks de verão. O blazer masculino voltou com tudo para ser usado de forma esportiva, e não apenas como uma peça do guarda-roupa tradicional.