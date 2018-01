O que fazer no Parque São Domingos

Localizado na região noroeste de São Paulo, o Parque São Domingos (ou São Domingos) faz parte do distrito de Pirituba e é composto de zonas de classes média e alta e de favelas, como a Santo Elias. Mais de 84 mil pessoas vivem na região.

O Parque São Domingos no século XIX fazia parte da Fazenda Anastácio, que pertenceria também, no futuro, ao Brigadeiro Tobias de Aguiar (e sua mulher, a Marquesa de Santos). Até a década de 1940, o povoado era essencialmente rural e uma parte das terras servia de pastagem para o gado do Frigorífico Armour.

As principais atrações da região, atualmente, são seus dois grandes parques: o Cidade de Toronto (que é disputado com Pirituba) e o Parque São Domingos.

Comes e Bebes

A unidade da pizzaria Migusta Pizza (a outra fica na Vila Madalena) funciona apenas para delivery na Rua Aristides Malheiros, 66 (3834-0202). Há também uma representante do Ipiranga, a padaria Big Bread (R. Brigadeiro Henrique Fontenelle, 851).

De raiz do próprio São Domingos, o Status Burguer (R. Brigadeiro Henrique Fontenelle, 664), fundado na década de 1970, é um endereço tradicional para comer sanduíches, como os de pichanha, de salmão com cream cheese e uma série de versões vegetarianas.

Passeios

Parque Cidade de Toronto (Av. Cardeal Motta, 84): é resultado de um intercâmbio entre as prefeituras de São Paulo e da cidade de Toronto, no Canadá. Ao lado da rodovia dos Bandeirantes, possui brejos e lagos que concentram grande parte da fauna do local, entre elas oito espécies de peixe, além de sapos e de rãs. Aves aquáticas também podem ser observadas, além de mamíferos como a preá e o furão. Tem parquinho infantil, aparelhos de ginástica, churrasqueiras e quadras.

Parque São Domingos (R. Pedro Sernagiotti, 125): inaugurado em 1982, o parque, com o mesmo nome do bairro, foi construído sobre um antigo campo de futebol utilizado por um time local. Há trilhas no meio da mata e locais para atividade esportiva. A fauna conta com 23 espécies de fauna entre elas aves como rolinha, bem-te-vi, beija-flor-tesoura e pitiguari.

Paróquia São Domingos Sávio (R. Tomás Lopes Ferreira, 13): São Domingos Sávio era aluno de São João Bosco e morreu na Itália com apenas 15 anos. Padroeiro do bairro, sua igreja está no terreno que pertencia à fazenda do Coronel Anastácio de Freitas Trancoso, membro do Governo Provisório, em 1823. Na década de 1950, a área foi doada pela Novo Mundo Investimentos Ltda., com a condição de que ali fosse erguida uma igreja. Foi inaugurada em 21 de abril de 1960. As missas acontecem todos os dias, em horários variados das 7h até às 20h.

Compras

Existem dois grandes shoppings próximos ao bairro. O Pirituba (Av. Benedito Andrade, 71), que funciona no terreno do antigo Lanifício Pirituba, e o Tietê Plaza Shopping (Av. Raimundo Pereira de Magalhães, 1465). A principal rua comercial do Parque São Domingos é a avenida Mutinga.