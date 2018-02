O QUE DIZ A LEI O parágrafo 2.º do artigo 289 do Código Penal proíbe a restituição de moeda falsa à circulação depois de saber que ela não é verdadeira. Já o parágrafo 1.º do mesmo artigo é mais abrangente e pune quem adquire, vende, troca, cede, empresta ou guarda moeda falsa.