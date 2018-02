O que as crianças paulistanas querem do novo prefeito?

Na semana da criança, o Estado conversou com meninos e meninas de 9 a 12 anos para perguntar do que elas gostam mais na cidade, de que sentem falta e que recado querem mandar ao novo prefeito que será escolhido no fim do mês. As entrevistas foram feitas com alunos de cinco escolas de São Paulo - uma de cada região. São elas: Escolas Municipais de Educação Fundamental Olavo Pezzotti, na Vila Madalena, zona oeste, e Helio Franco Chaves, no Tremembé, zona norte, e Colégios São Judas Tadeu, na Mooca, zona leste, Magister, na zona sul, e Ofélia Fonseca, em Higienópolis, região central.

A conclusão é que os pequenos estão mais politizados do que nunca. Boa parte pediu melhorias na educação e na saúde, além de aumento da segurança e do transporte público. Eles elogiaram a variedade cultural da cidade, seus parques e museus, mas querem que o próximo prefeito não jogue santinhos no chão, evitando enchentes.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A escolha da faixa etária dos entrevistados foi proposital. Como explica o psicólogo e pesquisador da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp Ricardo Franco de Lima, por volta dos 6 anos a criança começa a ter alguma referência de cidade, País, de onde mora e estuda. "A organização espacial, no entanto, só acontece mais para frente, por volta dos 9 ou 10 anos, quando ela se organiza cognitivamente e tende a juntar as noções mais básicas que adquiriu anteriormente - como direita e esquerda. A partir daí, já consegue até descrever a escola onde estuda ou opinar a respeito."

Veja abaixo as opiniões das crianças paulistanas sobre a cidade.

Lucas Define Alm, 12 anos, 6 °ano

Do que você sente falta em São Paulo?

As pessoas não têm o mesmo direito, no público e privado na Saúde. Então, que melhorasse porque tem um monte de gente que não está conseguindo... Criança que tenha algum problema de saúde não tá conseguindo tratamento.

Do que você mais gosta na cidade?

Shopping, o Higienópolis.

Qual recado você mandaria ao próximo prefeito?

Melhorar a Saúde e também o transporte público.

Pedro Cavanha Romano, 12 anos, 6° ano

Do que você sente falta em São Paulo?

É que eu sou skatista, e como todo skatista, eu acho que estão faltando pistas de skate em São Paulo. E eu queria pedir que o prefeito pudesse fazer mais pistas.

Do que você mais gosta na cidade?

O Parque Zilda Natel. Lá já tem uma pista, mas está faltando mais pista.

Qual recado você mandaria ao próximo prefeito?

Boa Sorte e queremos uma São Paulo melhor.

Gabriella Monagaglia Salvestrini, 11 anos, 6° ano

Do que você sente falta em São Paulo?

Eu queria que o novo prefeito melhorasse a Educação nas escolas públicas e na condição financeira. Que ele desse um abrigo pros mendigos.

Do que você mais gosta na cidade?

Gostos dos shoppings.

Qual recado você mandaria ao próximo prefeito?

Queria dar boa sorte pra ele, mas eu queria que o Chalita fosse prefeito.

Nina Lukjanenko Callegari, 11 anos, 6° ano

Do que você sente falta em São Paulo?

Eu acho que uma coisa que o prefeito tinha que melhorar é a questão da Educação porque as escolas públicas não são muito boas. Assim, eu já fui em algumas escolas públicas e tipo, dá pra ver que ela não é bem cuidada, os alunos não se empenham muito e assim, por isso que se você não tem uma boa educação você não vai conseguir um bom emprego e é a base de tudo e a Educação pública de São Paulo não é muito boa.

Do que você mais gosta na cidade?

O que eu mais gosto em São Paulo é que como dizem, é uma cidade que nunca dorme. E tem sempre alguma coisa acontecendo.

Qual recado você mandaria ao próximo prefeito?

Só que ele pense nas coisas que as pessoas de São Paulo precisam mais para tentar melhorar.

Paloma Polonio, 11 anos, 6° ano

Do que você sente falta em São Paulo?

A questão do lixo, por causa que está tendo muito lixo e o lixo que pegam que em vez de levar pro lixão que até é mais barato, deveriam fazer outras coisas como aterro sanitário e também levar o lixo pro lugar certo, porque as vezes só traz despesa levar para o lixão, mesmo sendo mais barato.

Do que você mais gosta na cidade?

Eu gosto dessa coisa da cidade sempre estar acordada.

Qual recado você mandaria ao próximo prefeito?

Que todo mundo tá contando com ele.

João Pedro, 11 anos, 6° ano

Do que você sente falta em São Paulo?

Também queria falar da questão do lixo, que precisa melhorar a reciclagem, que a gente precisa reciclar muito mais. A questão de busão e do metrô que o ônibus às vezes ele fica muito lotado, então deveria ter mais ônibus na cidade. O metrô tem alguns pontos que são muito caros. O metrô pra 25 de março que eu esqueci o ponto, é muito caro. Aí também a questão da economia. São Paulo tem muita gente que paga muito IPVA, questão de energia da sua casa, e eles não dão dinheiro para construir casa, eu não sei o que eles fazem com o dinheiro, mas deveria construir mais casa, para os mendigos. E também os lixões deviam fazer mais aterros sanitários pra também ter mais parques, tipo o Villa Lobos. Meu pai trabalha com dinheiro, eu sei muito de economia, e também que tipo a economia de São Paulo tá ficando cada vez mais cara, então eles podiam investir mais nas coisas.

Do que você mais gosta na cidade?

Eu gosto praticamente de tudo de São Paulo só que eu acho a cidade muito feia, porque ficam pichando essas coisas, as estátuas. Eu fui pra Santiago aí tipo eu vi lá uma estatua sem pichada, árvore por toda parte, sem lixo no chão.

Qual recado você mandaria ao próximo prefeito?

Boa sorte e pro prefeito não mentir e pra ele ter coisas melhores e cuidar da Saúde.

Isabela Fonseca Nogueira, 10 anos, 6° ano

Do que você sente falta em São Paulo?

Eu acho que São Paulo pode mudar, porque tem muita variedade de tudo, só que nem todas as pessoas têm acesso a isso. Porque São Paulo é muito dividido por classes sociais e tem muito desrespeito. Seria legal se ele não fosse corrupto e cumprisse o que ele fala porque com o dinheiro que a gente paga de imposto, dá para melhorar as escolas, a Saúde, os metrôs, os ônibus. São Paulo não tá indo pra frente por causa dos políticos que são corruptos, que não deixam que esse dinheiro vá para as escolas. E também que ele invista nos lixões para mandar fazer aterros sanitários. Tentaram já fazer moradias para os mendigos e não deu todas. Enquanto estão reformando fizesse um abrigo pra eles, não deixar eles na rua enquanto estão construindo.

Do que você mais gosta na cidade?

Dos parques, dos shoppings. Principalmente o parque Villa Lobos.

Qual recado você mandaria ao próximo prefeito?

Boa Sorte.

Sofia Jesion, 12 anos, 6°ano

Do que você sente falta em São Paulo?

Quando começam essas propagandas eleitorais, eu acho que eles falam muita coisa que eles tentam chamar o público para votarem neles, mas normalmente eles não conseguem fazer tudo que eles falam, então eu acho que eles deveriam tentar cumprir mais o que eles falam. E um pouco mais de consideração com os pobres.

Do que você mais gosta na cidade?

Dos shoppings.

Qual recado você mandaria ao próximo prefeito?

Boa sorte.

Antonio Fjeld, 12 anos, 6°ano

Do que você sente falta em São Paulo?

Eu sou mais da cultura de jogos e sou mais a favor de lan houses. Meu irmão falou que antigamente tinha muitas, mas agora não tem mais quase nada.

Do que você mais gosta na cidade?

Do cinema do Bourbon.

Qual recado você mandaria ao próximo prefeito?

Eu não queria muito que o Serra ganhasse porque ele já abandonou uma vez, então se o Serra ganhar eu mando um oi, se o Haddad eu mando Boa Sorte.

Rony Herman, 11 anos, 6°ano

Do que você sente falta em São Paulo?

O que eu sei de política é que vive em promessa e que na maioria das vezes não é cumprida. Se a gente for pensar, nós temos 200 milhões de pessoas no Brasil e acho que mais de R$ 1000 de IPTU e IPVA pra cada uma. Então são quase 400 milhões de reais que vão pra Prefeitura. E tem um monte de criança de escola pública que rouba na rua, que não tem uma conduta boa. Esse dinheiro podia ser investido em professores melhores, e mais estações de metrô, porque se a pessoa não tem condição financeira para ter um carro, ela tem para andar de metrô. E também os hospitais públicos, tem um monte de gente, de caso sério... Um exemplo, uma pessoa foi baleada, ela tá numa maca, num corredor, eu acho que investir na melhor qualidade.

Do que você mais gosta na cidade?

Parque Villa Lobos, shopping, cinema.

Qual recado você mandaria ao próximo prefeito?

Que se a gente vai votar nele, quer dizer que a gente confia nele.

Isabella Bianchini, 11 anos, 6° ano

Do que você sente falta em São Paulo?

Eu assim gostaria que diminuísse com a violência porque eu acho que tá muito violenta a cidade e tem muito assalto, muito roubo. Eu também gostaria que tivesse mais bases de polícia.

Do que você mais gosta na cidade?

Do clima de São Paulo, de cidade agitada.

Qual recado você mandaria ao próximo prefeito?

Boa sorte.

Letícia Lacerda, 11 anos, 6° ano

Do que você sente falta em São Paulo?

Eu acho precisa melhorar Saúde, porque os hospitais estão muito precários a situação do hospital, os médicos não têm qualificação pra atender, as filas são enormes, não tem especialistas ortopedistas, odontologistas, não tem essas coisas, principalmente nos postos de Saúde faltam muitos médicos. Marca uma consulta só atende muito depois do horário que é marcado, às vezes a pessoa tem até compromisso depois e não pode ir por causa do tempo.

Do que você mais gosta na cidade?

Gostos dos parques e dos shoppings e dos condomínios.

Qual recado você mandaria ao próximo prefeito?

Que as propostas que ele passou na televisão, no horário político, que ele possa cumprir essas propostas, e que eles governem bem a cidade de São Paulo porque a gente está precisando de bastante coisa.

Marcos Paulo, Galli dos Santos, 11 anos, 6° ano

Do que você sente falta em São Paulo?

Fazer mais moradias para as pessoas morarem e ter mais policiais que possam trabalhar a qualquer momento. Por exemplo, se você sair na rua de madrugada, ou sair do trabalho um pouco mais tarde, você não encontra ninguém na rua e tem muito risco de ser assaltado. Então ele tinha que ter mais lazer na cidade de São Paulo.

Do que você mais gosta na cidade?

Dos parques e dos museus. E de teatro.

Qual recado você mandaria ao próximo prefeito?

Que ele cumpra com as propostas e que faça direito as coisas. Não faça pela metade, como a maioria dos prefeitos fizeram na cidade.

Laura Campos Dornellas, 10 anos, 5°ano

Do que você sente falta em São Paulo?

Mais hospital público e escola pública, menos pessoa na rua, menos assalto.

Do que você mais gosta na cidade?

Como a gente não tem praia a gente tem bastante parque e também os shoppings.

Qual recado você mandaria ao próximo prefeito?

Que não fiquem fazendo aquele negócio de santinho e que não fiquem jogando no chão. Que eles cumpram o que eles prometeram.

Carolina Ferraz Pereira, 11 anos, 5°ano

Do que você sente falta em São Paulo?

Devia ter mais moradia pras pessoas que ficam na rua, mais emprego, mais escolas, hospitais, viaturas de polícia.

Do que você mais gosta na cidade?

Eu acho que os parques são legais, o cinema, o zoológico. Teatros também.

Qual recado você mandaria ao próximo prefeito?

Pra eles cumprirem o que eles fazem, melhorar as condições de vida das pessoas que ficam na rua e acho que só.

Pedro Paulo Kobayashi Silva, 10 anos, 5°ano

Do que você sente falta em São Paulo?

O lixo nas ruas e as pessoas sem abrigo.

Do que você mais gosta na cidade?

Do circo.

Qual recado você mandaria ao próximo prefeito?

Que quando ele fala uma coisa que ele vai fazer que ele tenha certeza que consegue fazer.

Luiza Guido, 10 anos, 5 ano

Do que você sente falta em São Paulo?

Eu acho que assim, colocar mais escolas, hospitais... Só que eu penso assim: se vai colocar crianças na escola, professores, e nos hospitais a gente vê na novela e nos jornais os hospitais todos lotados e eu acho que tinha que colocar mais profissionais. Outro dia eu estava em outro colégio pra minha mãe votar, e quando eu olhei pro lado, ela até tirou uma foto: tinha um cesto de lixo novinho, só que tinha arrancado a parte de baixo. Eu acho que tinha ter mais cuidado com os lixos. E também eu acho que uma pessoa fez alguma coisa tem que ser mais rigoroso, quando a pessoa a pessoa vai presa, ser mais rigoroso. Se você fez aquilo lá, você vai ter que ir pra um júri, aí vai ter tudo pra ver se você vai pra cadeia ou se você vai pra cadeia ou se vc vai pagar alguma coisa assim, ou que vai acontecer com você. Tinha que ser mais rigoroso com isso, eu acho.

Do que você mais gosta na cidade?

Eu gosto muito que aqui em São Paulo tem parques e eu posso ir em parques. Mas eu também acho que a cidade está muito poluída, aí eu acho que tinha quer ter menos poluição. Tem parque que tem coisa que está jogada no lixo e em outros que está jogado no chão, daí chove e alaga... eu também (gosto) de ir em shopping, eu gosto de passear, e também perto de casa tem um monte de árvores, eu também gosto de passear por lá.

Qual recado você mandaria ao próximo prefeito?

Cumprir e como eu disse, eles colocam escolas e hospitais, mas não colocam profissionais bons. Então tem que colocar mais estrutura nas escolas. Material, tipo assim, as carteiras quebradas não pode deixar lá.