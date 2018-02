'O procedimento é muito demorado'

Era sexta-feira à noite. Como não sabia o que fazer, liguei para a polícia. Mandaram uma viatura na casa dela para constatar se era morte natural. Depois, fui à delegacia e registrei o boletim de ocorrência. Só mais tarde é que acionaram o Serviço de Verificação de Óbitos (SVO). Acabei descobrindo que é esse o procedimento, apesar de achar superdemorado. Eram 21h. O SVO chegou à 1h do dia seguinte. Isso porque tínhamos um conhecido com bons contatos. No site, há a informação de que a espera média é de quatro horas.

O corpo dele foi levado ao Instituto Médico-Legal (IML). E, acredite, só foi liberado por volta do meio-dia do sábado. Isso porque meu tio estava morto desde quinta-feira. Em função de tudo isso (o corpo estava bem deteriorado), o velório dele só durou duas horas. É muito sofrimento. Acho que todo o sistema deveria ser modernizado e alguns casos devem merecer prioridade."