O primeiro remédio contra o envelhecimento

Drogas que retardam o envelhecimento habitam os sonhos da humanidade. Infelizmente, ainda não foram descobertas. Grande parte do que é consumido não passa de puro charlatanismo ou não foi testado de forma rigorosa.

Demonstrar que uma droga retarda o envelhecimento não é fácil. E a dificuldade começa pela definição do que é envelhecimento e como medir esse fenômeno. O envelhecimento é um processo natural, não uma doença. É o cabelo branco, o enfraquecimento dos músculos e a flacidez da pele. Mas também se caracteriza pelo aparecimento de várias doenças associadas ao passar do tempo. Doenças cardíacas, diabete, doenças neurológicas e inúmeras outras patologias decorrem em parte do envelhecimento de nossos órgãos. No final da vida, uma dessas patologias vai causar a morte, mas a maioria das pessoas idosas convive com mais de uma dessas doenças. Dada essa complexidade, como medir o efeito de uma droga sobre o envelhecimento?

Os cientistas estão acostumados a medir o efeito de uma droga sobre um parâmetro único. Se desconfiamos que uma droga pode diminuir a pressão arterial, dividimos um grupo de pacientes em dois subgrupos, ministramos a droga para um grupo e um placebo para o outro. Se a pressão do grupo que recebeu a droga diminuir, concluímos que ela funciona. Mas no caso do envelhecimento a coisa se complica. Uma possibilidade é medir quantos anos a mais o grupo que recebeu a droga sobrevive. Mas esse protocolo tem vários problemas. Demora muito, e não leva em conta a qualidade de vida dos últimos anos. Será que uma droga que aumenta a vida em dois anos, mas torna esses últimos anos miseráveis é melhor que o placebo?

O que os cientistas decidiram é medir o retardo no aparecimento das comorbidades associadas ao envelhecimento. Em outras palavras, vão tentar medir se a droga retarda o aparecimento de um conjunto de doenças associadas ao envelhecimento. Por esse critério, se a droga funcionar, essas doenças apareceriam mais tarde e o tempo em que convivemos com elas seria diminuído, aumentando a qualidade de vida ao mesmo tempo em que retarda a morte.

Definidos esses critérios, os cientistas passaram anos escolhendo drogas que poderiam ser testadas em seres humanos. Duas se mostraram promissoras. Uma é a Rapamicina, um imunossupressor, outra é a Metformina, uma droga usada para tratar diabete. Como a Rapamicina provoca efeitos colaterais, foi decidido que o primeiro teste em larga escala, com mais de 3 mil idosos, será feito com a Metformina.

A grande vantagem da Metformina é que ela é extremamente bem conhecida, tem sido usada para tratar diabete desde 1960 e praticamente não tem efeitos colaterais. Milhões de pessoas já tomam Metformina todos os dias. No Brasil ela é muito barata e faz parte do programa Farmácia Popular. Se for demonstrado que ela retarda o envelhecimento, todos podemos passar a utilizá-la imediatamente.

Mas o fato de ser uma droga sem patente é também uma desvantagem. Ninguém quer gastar as centenas de milhões de dólares necessários para conduzir os testes. E a razão é simples. Se ela passar nos testes, nenhuma indústria farmacêutica vai ter lucro com sua comercialização. E sem a perspectiva de lucro, quem vai se arriscar a investir centenas de milhões em um teste que pode não confirmar essa propriedade da Metformina?

O fato é que os testes ainda não começaram por falta de dinheiro. Algumas fundações estão se organizando para pagar pelos testes e o governo dos EUA provavelmente vai ajudar. Vai ser muito interessante observar como esse projeto vai evoluir ao longo dos anos. Será que nossa sociedade tem mecanismos capazes de financiar a busca pelo sonho da longevidade abrindo mão do lucro? E se tiver, quão eficientes serão esses mecanismos? No mínimo, esse ensaio clínico vai ser um experimento socioeconômico interessante.

* Fernando Reinach é biólogo

Mais informações: A Trial For The Ages. Science vol. 349, pág. 1275 2015