O preconceito não acabou, mas não é mais tolerado Esse tipo de campanha ajuda a tirar o estigma, o peso pejorativo. Ela diz que todos somos iguais, independentemente de cor, idade e raça. E mostra que ainda somos livres e solidários com as escolhas do outro. No Rio, lancei a campanha "Eu Sou Coroa". Universitárias de 20 anos fazem parte do grupo. Coroa deixou de ser alguém velho, acabado, destruído.