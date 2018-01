O Paraíso nos últimos cem anos

O Paraíso fica logo ali, no comecinho da Paulista. Passa pela rua Vergueiro e as avenidas Bernardino de Campos, Vinte e Três de Maio, Pedro Álvares Cabral e Brigadeiro Luís Antônio. Foi no bairro que surgiu a primeira fábrica da Lacta em 1912. Ao lado da Catedral Metropolitana Ortodoxa, na Rua Vergueiro, também foi instalada a primeira cervejaria da Brahma em São Paulo. Veja esses e outros locais que fazem parte do desenvolvimento do Paraíso ao longo dos seus mais de cem anos de história.

