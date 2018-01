O papel do ladrão na luta contra o crime Virou piada no submundo do crime a desastrada tentativa de golpe do falso sequestro que um malandro carioca tentou aplicar em José Alencar, sem saber que estava falando pelo celular da cadeia com o vice-presidente da República. As tratativas sobre o resgate da filha do homem já iam longe quando, ao cair da ficha de identificação da vítima do trote, a ligação foi abortada pelo bandido, subitamente assustado com a ousadia involuntária de sua ação. "Tenta o Lula pra ver se cola!" - caçoam, desde então, seus vizinhos de cela.