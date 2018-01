O paliativo da camisa de força

Parece coisa de maluco e, por isso mesmo, talvez seja caso mais de acompanhamento psiquiátrico que de castigo. A opinião pública globalizada está precisando de tratamento! É isso, pelo menos, o que sugere o resultado das últimas pesquisas da CNN e do Pew Research Center sobre Barack Obama.

É o seguinte:

Um em cada cinco americanos está convencido de que o presidente dos EUA é muçulmano. Proporção que alcança um quarto dos entrevistados na enquete que contabilizou os americanos que não acreditam em hipótese alguma que Obama seja americano. Deve ter gente no meio-oeste, imagino, que já se pergunta se o homem é mesmo casado e se aquelas filhas são, de fato, dele.

Dá vontade de matar o semelhante que compromete desse jeito a inteligência da raça, mas, uma boa camisa de força, no caso, resolve.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Fenômeno Beyoncé

O Corinthians quer trazer Beyoncé para sua festa de aniversário.

Amigos da cantora americana temem que ela vire um novo Fenômeno na história do clube. Imagina só ela gorda daquele jeito!

Apenas um animal

Dilma Rousseff deve mostrar o cachorro do José Dirceu em seu programa eleitoral de TV? Só se fala disso no PT!

Questão de imagem

De um marqueteiro tucano de carreira, tentando explicar por que escondeu José Serra no Horário Eleitoral Gratuito destinado ao candidato do PSDB ao governo de São Paulo: "De careca na propaganda do Alckmin na TV, convenhamos, já basta o próprio." É uma tese, né?!

Ô, raça!

Esse recall de 380 milhões de ovos que os EUA anunciaram na quinta-feira deve elevar nos próximos dias a autoestima americana.

Mal comparando

O debate político na televisão brasileira é hoje em dia uma dramaturgia totalmente ultrapassada. Tem na opinião pública contemporânea impacto comparável ao de uma rádionovela. E nem assim consegue arrumar um mísero pontinho para Plínio de Arruda Sampaio nas pesquisas de opinião.

Javaliburguer

Está explicado por que Asterix e sua turma aderiram ao McDonald"s na França! Diz o noticiário internacional que é cada vez maior o número de javalis radioativos na Europa em consequência do desastre nuclear de Chernobyl. Nada que um bom Big Mac não tapeie.

Ele voltou

Tem pichação nova nos muros vizinhos ao Parque Antártica: "Felipão vive!"