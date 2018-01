O palacete de dona Veridiana

Aquele é um belo remanescente das antigas residências da aristocracia do café. É um documento arquitetônico do tempo do esplendor dos saraus cultos e da sociabilidade reclusa da elite paulista. Gosto de espiá-lo pelas frestas da cerca que o esconde para adivinhar o que de nossa história àquela casa comparecia e por ela passava. Dona Veridiana, de família influente, foi uma das mulheres mais representativas do Brasil de sua época. Por imposição paterna, aos 13 anos de idade casou-se com o próprio tio. Deu ao País uma família que se destacaria na economia, na política e na inovação social e cultural. A atuação de seu filho Antônio Prado foi decisiva para o fim da escravidão e para a política de imigração estrangeira.

Com os filhos já adultos, Veridiana despachou o tio-marido para uma das fazendas da família e dele se separou. Fez construir então o palacete da Vila Buarque. Ali, criou um estilo de vida que celebrava a multiculturalidade brasileira. Sua ama de companhia era uma jovem negra, que sabia francês e era pianista. O mordomo era um índio botocudo. Tinha por cocheiro um suíço, que nos fins de tarde a levava a passear de coche pela atual Avenida Higienópolis.

Foi o bastante para que ela se tornasse vítima da língua das matronas de São Paulo. A maledicência chegou aos seus ouvidos. Teria, então, decidido que seu palacete ficaria para um clube masculino, do tipo dos clubes exclusivos ingleses, sendo nele vedado o acesso de mulheres. Isso é pura fantasia. Mas o palacete é um lugar da lenda que a fabulação popular criou para situar e compreender o modo de vida tão peculiar dos que a fortuna distanciara da vida comum dos demais moradores da cidade. O que os olhos não podiam ver, a imaginação inventava.

A maldade da lenda vingativa é forte e persistente. Não faz muito tempo, lá participei, no pavilhão anexo à casa, de um coquetel oferecido pela Editora Paz e Terra ao numeroso grupo de autoras e autores de sua História da Cidade de São Paulo. Perguntei, então, a conhecido escritor paulista se a suposta interdição do prédio a mulheres havia caído. Respondeu-me com malicioso sorriso: "É lenda. Mas aqui era a cocheira..."