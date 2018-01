O Pacaembu pertence a todos Para o Corinthians seria um recibo de incapacidade, incompetência. Depois de sucessivas diretorias terem prometido à fiel nação corintiana a construção da sonhada sede própria, com a apresentação festiva de lindas maquetes de um moderníssimo estádio (compatível com a grandeza de suas tradições), surgiu essa ideia de jerico: "Passar" para a posse do Corinthians, por 30 ou 40 anos, aquilo que é de todos os times e torcedores da cidade, o Estádio Municipal do Pacaembu.