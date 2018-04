O obelisco do Largo da Batata Quem passa pela Avenida Brigadeiro Faria Lima já deve ter notado este obelisco da foto, com cerca de 7,5 metros de altura, instalado na Praça João Nassar, pertinho da Estação Faria Lima do Metrô. Trata-se do Monumento à Aldeia de Nossa Senhora dos Pinheiros, uma coluna formada por blocos de granito que tem, no topo, um relevo de bronze com figuras de índios, jesuítas e bandeirantes - personagens ligados à história do aldeamento surgido ali em 1560, que daria origem ao bairro de Pinheiros.