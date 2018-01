O NOME DO LARGO

SANTO AMARO, ZONA SUL

O Largo do Jogo da Bola é onde se encontra desde o século 17 a atual catedral de Santo Amaro. Em 21 de fevereiro de 1885, a Câmara do então município de Santo Amaro mudou a denominação da área para Largo Tenente Adolpho, considerando a antiga localização da loja do Adolpho, um dos mais conhecidos "botinas amarelas" (santamarenses). Promulgada, a lei que abolia a escravatura (Áurea, assinada pela Princesa Isabel em 13 de maio de 1888), após festividades no município, a Câmara aprovou a mudança da denominação do largo para 13 de Maio, no dia 9 de junho de 1888. Apesar de no século passado o município ter deixado de ser autônomo, e ser integrado à capital paulista, não houve nova mudança na denominação das principais vias.