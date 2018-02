O nome do bairro Em 1831, para comemorar a abdicação de D. Pedro I, o vereador Cândido Gonçalves Gomide sugeriu a modificação de diversas denominações na capital paulista, como registra o Departamento do Patrimônio Histórico (DPH). Dentre elas, estava a alteração do antigo Largo do Curso Jurídico (atual Largo São Francisco) para "Praça da Liberdade". Não aceitando a troca, a Câmara Municipal resolveu dar este nome ao chafariz ali existente, que passou a ser oficialmente o Chafariz da Liberdade. Segundo o historiador Nuto Sant'Anna, "desse chafariz se originou o nome da rua, do largo e do bairro da Liberdade".