O NOME DA RUA Até o início do século 18, a ligação entre a Praça 15 e o Largo da Carioca já havia recebido as denominações de São Francisco e Padre Bento Cardoso. Passou a chamar-se Rua da Cadeia quando a Cadeia Velha existia no local. Posteriormente, com a vinda da Câmara dos Deputados do Império, ganhou a atual denominação. Em 1821, seu nome ainda chegou a ser mudado para República do Peru, o que acabou revogado em 1837.