O nome da rodovia BR-2: Com o antigo nome de BR-2, a ligação de São Paulo com a capital do Paraná foi inaugurada em 1961 pelo presidente Juscelino Kubitschek. O nome atual homenageia o engenheiro civil Edmundo Régis Bittencourt, antigo gestor do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER), que se empenhou na construção da via. Desde a inauguração, a rodovia passou a ser a principal ligação do Sul com o restante do País.