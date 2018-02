O melhor lugar para ver o poente em SP

"Toda vez que venho a São Paulo, dou um jeito de passar uma tarde na Praça do Pôr do Sol (em Alto de Pinheiros, na zona oeste de São Paulo)", diz a top model Bruna Tenório, de 21 anos, que nasceu em Maceió, mora em Nova York e tem apartamento nos Jardins, na zona sul.

Ela explica que mantém residência aqui para não ter de ficar em um hotel quando vem desfilar na semana de moda. Em média, a modelo desfila para 16 grifes.

A praça preferida de Bruna, que na verdade se chama Coronel Custódio Fernandes, ficou conhecida como "do pôr do sol" por ter uma vista deslumbrante do poente da cidade. Localizada em uma região elevada, a praça ainda oferece uma vista espetacular da noite iluminada da capital paulista. "Transmite paz", diz a top.