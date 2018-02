O melhor dos presos

Tem gente no Rio que saiu ontem pra ver o show do Stevie Wonder em Copacabana e só volta pra casa depois dos fogos de réveillon na praia.

Férias

Aproveite bem o recesso parlamentar! A discussão sobre o reajuste do salário mínimo promete ser a mesma chateação de sempre na volta do expediente no Congresso.

Gozação

Corre na internet boato de que o governo federal vai lançar logo no início de 2013 o programa 'Minha cela, minha vida'! Trata-se, evidentemente, de molecagem da oposição.

Motivo para festa

O paulistano reclama de 2012 de barriga cheia! Um ano que termina com o bota-fora de Gilberto Kassab, francamente, merece muita festa no réveillon!

Vai começar

É impressionante como bicho pressente o pior: já tem cachorrinho de madame da Avenida Atlântica, em Copacabana, se entocando embaixo da cama à espera dos fogos do réveillon.

Dados estatísticos

Existem 85 homens para cada 100 mulheres em Salvador e, dizem os entendidos, esta desproporção aumenta consideravelmente depois do meio-dia. Será?

Hors-concours

A tal pesquisa Ibope sobre o índice de confiança social no País não chegou a este nível de detalhamento investigativo, mas parece que o brasileiro já confia mais na Mega-Sena da Virada do que no STF!

Tremembé está sendo injusta com José Dirceu! Lamentar a fama ruim que sua chegada à vizinhança encarcerada trará à aprazível localidade do Vale do Paraíba, francamente, o ex-ministro pelo menos não matou a filha, os pais da namorada ou ela própria, como uns e outros por lá.

A Penitenciária José Augusto César Salgado é, como se sabe, uma espécie de Ilha de Caras dos presos do Estado de São Paulo. Vão para lá os protagonistas de crimes celebrizados pela imprensa!

Gente como os irmãos Cravinhos, do caso Richthofen; Lindemberg Alves, do assassinato ao vivo da jovem Eloá; Alexandre Alves Nardoni, o pai-monstro de Isabella; e o jornalista Pimenta Neves, vergonha da raça.

Cá pra nós, quem já "hospedou", entre outros, o ex-banqueiro Edemar Cid Ferreira, o megacontrabandista Law Kin Chong, o ginecologista-tarado Roger Abdelmassih, o justiceiro Cabo Bruno e o próprio operador do mensalão, Marcos Valério, não tem motivos para temer a chegada de José Dirceu!

Muito pelo contrário, o mais célebre condenado brasileiro em 2012 pode até emprestar um certo sotaque político à injusta fama de Tremembé. Deveriam recebê-lo em carro dos Bombeiros!

Ideal feminino

A atriz Mariana Ximenez revelou no programa de TV da Regina Casé que adora "comida de cangaceiro". Como é que a Sandy não pensou em dizer isso antes,

caramba?! Deve estar arrasada!