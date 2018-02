O melhor amigo dos homens

Se o governo jogar um ministério ou um fundo de pensão longe, numa praia deserta, o PMDB corre lá e o traz de volta. Sério: o partido é retriever, além de adestrado! A um comando aliado, fica em pé nas patas de trás, corre atrás do próprio rabo, finge de morto, dá a patinha e o escambau.

Sabe que, no fim, será recompensado na ração.

Se anda agora tentando organizar um bloco na vizinhança, que ninguém se iluda com a aparente algazarra, a ideia deve ser atrair a cachorrada para o carnaval da união na base aliada. O que está acontecendo não é briga. É só um ritual fisiológico da política brasileira: muito barulho por nada! Faz parte!

Ausência decisiva

Chico Buarque não desistiu do Fluminense. Só embarcou na segunda-feira para Paris atendendo a apelos de velhos colegas de arquibancada. Cismaram que ele é pé-frio! Pode?

Grude

César Filho mandou docinhos de sua festa de aniversário para a casa de Silvio Santos! Será que nem na pindaíba o apresentador vai se livrar desse tipo de amigo, caramba?!

Pior não é o crack

Ércio Quaresma, advogado de defesa do goleiro Bruno, nunca fingiu que era santo: "Eu sou o cão, eu sou o demônio, eu sou satã, eu sou Lúcifer", apresentou-se assim certa vez à noiva do jogador preso. O fato de só agora ter revelado que é viciado em crack, francamente, não chega a ser agravante pelas leis do inferno.

A quem de direito

Parece que o Felipão resolveu, enfim, repassar 10% de seus vencimentos para o Marcos Assunção, que anteontem voltou a salvar o Palmeiras na Copa Sul-Americana. Não é nada, não é nada, dá uma graninha boa!

Só um susto

Passa bem a senhora húngara que desmaiou ao dar de cara com José Serra no Museu do Terror, em Budapeste. O tucano chegou de viagem dia desses preocupado com o estado de saúde da dona.

Paz & amor

A julgar pelo comportamento da imprensa esportiva na primeira derrota da seleção pós-Dunga, a vitória não vai ter a menor importância na era Mano. Esse negócio de sofrer com futebol, aparentemente, já era!

Acordo amigável

Lula está aliviado! Dilma aceitou, enfim, ficar com a guarda do Guido Mantega. Dona Marisa Letícia já nem fala mais em divórcio com o presidente!