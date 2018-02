O major Rocha do Parque Antártica

A diretoria do clube também teme que, a continuar todo esse falatório sobre os vencimentos do técnico, não demora muito o meia Marcos Assunção, que sempre salva o time com gols de falta, vai querer ganhar o dobro do chefe. Cá pra nós, cheio de razão!

O resto é bobagem! Ao contrário do que imagina Felipão, a violência no Brasil não seleciona suas vítimas pelo faturamento a elas atribuído no noticiário. Ou o Eike Batista não andaria por aí dando mole com aquele seu topete que custou uma fortuna e chama a maior atenção para o bilionário.

A única coisa verdadeiramente preocupante no desabafo do técnico foi o tom da ameaça de "agir" contra quem voltar a declarar os rendimentos dele na mídia. Brabo desse jeito, Felipão lembra um pouco o major Rocha, de Tropa de Elite 2. Tem jornalista esportivo até agora escondido na casa da mãe.

Mal comparando

O primeiro-ministro Silvio Berlusconi se superou de novo! Saiu, desta vez, em defesa de sua tara por garotas menores de 18 anos como alternativa ao homossexualismo na terceira idade: "É melhor gostar de garotas bonitas do que ser gay!" Pode?

Como será amanhã?

Dilma Rousseff prometeu uma relação "respeitosa" com a imprensa durante sua estada no Palácio do Planalto. Não é nada, não é nada, é melhor que censura, né não?

Questão de dias

Tem bolão novo circulando no PSDB: faltam quantos dias para a batida de frente entre Aécio Neves e José Serra? Façam suas apostas!

Assim não dá

Tiririca pode pedir novo prazo para prestar exames na Justiça Eleitoral. Está difícil estudar com toda essa barulheira na vizinhança para comemorar a vitória da Dilma.

Dilmafolia

A festa na Bulgária não tem data para terminar! De uma hora pra

outra, surgiram do nada um punhado de passistas, um trio de cavaco, pandeiro e tamborim, meia dúzia de capoeiristas, dois sósias do Ronaldinho Gaúcho, camelôs vendendo máscara da Dilma e cerveja geladinha... Espera-se a qualquer momento a chegada de um trio elétrico de Salvador na pracinha central de Sófia!

Tudo bem no Enem

Faltando 3 dias para as provas do Enem, a imprensa ainda não noticiou nenhuma grande lambança em torno do exame. Isso quer dizer o seguinte: os jornalistas ainda estão com a cabeça nas eleições.

Estilo inconfundível

Felipão está fazendo escola no Alasca. Sarah Palin deu agora para chamar jornalistas de "bastardos".