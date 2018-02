O maior vilão do Brasil

José Serra está tentando cativar o eleitorado feminino. Só se fala disso na juventude tucana!

Esclarecimento

Alguém precisa avisar o deputado Protógenes Queiroz que Guerra dos Sexos não é uma novela pornô. Ou ele vai acabar proibindo o filho pré-adolescente de assistir TV após as 19h!

Agora vai!

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Aécio Neves voltou aos treinos para as eleições de 2014 disposto a acabar de vez com a fama que lhe rendeu o apelido de "Imperador" em Belo Horizonte. Promete levar a coisa a sério!

Luz a cego

A torcida do Fluminense está apreensiva! Teme que os elogios da imprensa esportiva ao goleiro Diego Cavalieri acabe chamando a atenção de Mano Menezes, que ainda procura titular na posição para a seleção. Uma convocação a esta altura do campeonato seria um desfalque e tanto no líder do Brasileirão.

Ataque de quê?

O cantor George Michael cancelou shows que faria na Austrália, alegando "ataque de ansiedade"! É o tipo de diagnóstico que Tim Maia classificaria como... Deixa pra lá!

Sonho de consumo

A nova classe média brasileira está adorando o São Paulo Boat Show (até amanhã no Transamérica Expo Center). Torce agora para que o governo derrube o IPI das lanchas, para abrir novo crediário.

É possível até que João Emanuel Carneiro, autor de Avenida Brasil, adie para depois do julgamento de José Dirceu a morte do escroque Max (Marcello Novaes), prevista originalmente para os próximos capítulos da novela.

Em matéria de vilão, com todo respeito ao cúmplice de Carminha (Adriana Esteves) nos chifres do Tufão (Murilo Benício), vai ser muito difícil competir nesta semana com o protagonista da trama igualmente macabra que também chega a seu clímax no STF.

O próprio Mano Menezes, que amanhã volta a campo com a seleção na Argentina, deve escapar das vaias de todo brasileiro que a partir desta quarta-feira só vai parar diante das vitrines de lojas de eletrodoméstico para torcer contra o ex-ministro na programação da TV Justiça.

A exemplo do que acontece no folhetim da Globo, ninguém sabe ao certo como vai acabar a novela de maior sucesso na Suprema Corte, mas, se depender do julgamento popular, José Dirceu e seus parceiros de núcleo - José Genoino e Delúbio Soares - terão o mesmo destino reservado a Carminha & cia no horário nobre da maldade.

Final feliz para o público, em ambos os caso, é o pior que pode lhes acontecer!

Maior bandeira

O funk de Roberto e Erasmo Carlos para a trilha sonora de Salve Jorge, a próxima novela das 9, fala de um certo "furdúncio adoidado". Isso quer dizer o seguinte: um deles,

muito provavelmente o Erasmo,

está frequentando as festas na casa do Latino!