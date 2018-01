O maior funeral de São Paulo Dez por cento da população paulistana, de acordo com estimativas da época, compareceram ao enterro do abolicionista Luiz Gama, morto em 24 de agosto de 1882. São Paulo contava então com 40 mil habitantes. A multidão começou a chegar ao Cemitério da Consolação, onde ocorreu o sepultamento, ao meio-dia - o enterro estava marcado para as 16 horas. Amigo de Gama, o escritor Raul Pompeia acompanhou o funeral.