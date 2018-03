O maestro e os músicos de rua Cantores maltrapilhos de chapéu na mão, violeiros mendigos, sanfoneiros cegos... Essas figuras tão comuns no centro de São Paulo - e de outras metrópoles - estarão virtualmente em projeções audiovisuais, no palco no Sesc Vila Mariana (Informações: 11 5080-3000). Os artistas de rua vão contracenar com o músico paulistano Lívio Tragtenberg, em espetáculo marcado para as 20h30 do próximo dia 5.