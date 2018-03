O jornal de quinta

Meio mundo respiraria aliviado se também o Lula aproveitasse o Dia da Mentira para mostrar como é fácil enganar a imprensa: nenhum jornal percebeu que sua viagem ao Irã, programada para maio, não passa de uma grande brincadeira. O presidente nem pensa em ir a Teerã!

Imagine o Dunga rindo de quem acreditou que ele vai mesmo levar o Josué à Copa. Sabe a censura ao Estadão? Caiu 1.º de abril! Quem dera, né não? Mas tem gente que não perde a esperança na reversão de alguma má notícia por obra e graça da efeméride. O carioca de voto consciente, por exemplo, tem quase certeza de que Fernando Gabeira estava só pregando uma peça em seu eleitor ao anunciar que enterrará sua trajetória política numa aliança com Cesar Maia. Dá pra acreditar? Particularmente, acho que é mais fácil fazer sol na Semana Santa, embora a meteorologia não tenha a mesma previsão.

Emburradinhos da Vila

Jogadores do Santos estão ensaiando uma comemoração de gol à moda do Imperador rubro-negro. O mais difícil tem sido segurar o riso da garotada para manter o estilo emburrado de Adriano.

Patrimônio histórico

Enfim, uma boa notícia: os médicos que marcaram para hoje a retirada de pequeno cisto benigno dos lábios de José Sarney garantem que, graças a um procedimento de cirurgia plástica, o bigode do senador será preservado.

Parece perseguição

Michael Schumacher está visivelmente querendo o lugar de Rubinho Barrichello na F 1. O alemão terminou o GP da Austrália na 10.ª colocação.

Foi bom pra você?

À essa altura da terça-feira, o superacelerador de partículas já deve ter promovido as primeiras colisões de prótons para recriar o Big Bang em laboratório. Doeu? Então relaxa, vai!

Unidade partidária

Eduardo Suplicy teve bons motivos para retirar sua candidatura pelo PT ao governo de SP. Se é para levar uma surra do Alckmin, francamente, melhor que seja o Mercadante, né não?

Inaugurar é...

Para mostrar de uma vez por todas que não está em campanha, José Serra deu uma batizada no asfalto e deixou para Gilberto Kassab a inauguração dos engarrafamentos nas novas faixas da Marginal do Tietê.

Próxima estação...

A turnê mundial do fim do mundo fez ontem espetáculo extra no metrô de Moscou e não tem data para sair da Rússia. O primeiro-ministro Vladimir Putin quer esticar a temporada até que consiga "aniquilar" os terroristas que explodiram duas estações de passageiros na capital.

Ricardão

Entreouvido ontem à tarde num ponto de ônibus do centro: "E o Ricardo Eletro, hein?! Tá pegando a Insinuante, rapaz!"

