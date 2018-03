O inferno astral de Sarkô

Carla, Uma Vida Secreta, da jornalista Besma Lahouri, não conta nada que Mick Jagger, Eric Clapton, Donald Trump, Kevin Costner e o próprio Sarkô não saibam - ou que não imagine todo homem que adoraria também ter sido um dia casado com ela. O problema é que, justo no momento em que a proibição da burca agita Paris, andam dizendo nas mesquitas da cidade que, pelas leis do Irã, o livro sobre a primeira-dama reúne provas suficientes para meia dúzia de apedrejamentos. Mole, mole!

É humanamente impossível, mesmo para um homem de cinco cérebros, pensar nisso tudo e, ao mesmo tempo, na greve geral contra a reforma da Previdência. Como se já não bastassem as constantes quedas de popularidade e as reações internacionais para barrar a expulsão de ciganos da França. Por muito menos, o Jânio renunciou!

O psiquiatra das 8

Como você se sentiria se o médico que um dia te tirou da depressão aparecesse de repente na TV fazendo papel de psiquiatra em Passione? Para não correr risco de recaída, todo ex-paciente do renomado Flávio Gikovate deve evitar a novela das 8, na Globo.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Palavra de ordem

"Pega! Peeegaaa!!!"

FHC, ELEVANDO O TOM DA CAMPANHA DE JOSÉ SERRA, EM EVENTO QUE MARCOU SUA ESTREIA NO DEBATE ELEITORAL.

Há controvérsias

Ronaldinho Gaúcho arrumou briga com Lula ao dizer que "nenhum outro brasileiro foi melhor que eu na Europa".

Modéstia à parte

Tiririca está, no mínimo, se subestimando como palhaço quando diz que, com ele no Congresso, "pior que está não fica".

Meio enjoado

A virada de José Serra começou pelo estômago. O candidato culpou o café da manhã pelo mal-estar com a apresentadora Márcia Peltier, durante entrevista nos estúdios da CNT. Quase teve um troço, mas passou logo!

Conversa fiada

Entre tantos motivos para a irritação das italianas com o tal "marido rico" que Silvio Berlusconi aconselhou dia desses a toda mulher jovem de seu país, o mais gritante é de ordem prática: não tem milionário suficiente para todas na Itália!

Queda livre

Já há no mercado financeiro internacional quem desconfie que a cotação do dólar no mundo está oscilando conforme a popularidade de Barack Obama nos EUA. A conferir!

Que tempos!

O ar anda tão irrespirável em São Paulo que tem passageiro embarcado em Congonhas sentindo alívio na garganta ao entrar no avião.