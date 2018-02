O HOMEM DOS 12 RELÓGIOS

Com 1,68m e 64kg, é impressionante assisti-lo girar cerca de 45 vezes a manivela de ferro com mais de 1 metro que mantém os ponteiros na hora certa no relógio de 4,4m de diâmetro da Estação da Luz, no centro - só para citar um dos 12.

No caminho de 145 degraus cada vez mais estreitos, em um ambiente que remete ao clássico O Corcunda de Notre Dame, Fiorelli mostra dois enormes pesos cilíndricos suspensos por cabos, e explica que o maior acerta o ponteiro da hora, e o menor mantém a máquina funcionando. "O da hora leva aproximadamente uma semana para descer 12 metros", diz. A cada sete dias, em geral às sextas, ele volta para girar a manivela e levantar o peso.

Neste fim de semana, excepcionalmente, ele terá de dar atenção a todos os seus relógios mais ou menos ao mesmo tempo.

Casado, três filhos e morador da zona norte, Fiorelli conta que aprendeu o ofício com o avô relojoeiro, aos 15 anos, e nunca mais parou. / P.S.