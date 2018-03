O guardião de São Paulo no mundo virtual

Analisando o histórico de Heitor Carvalho Jorge - maior editor do verbete São Paulo (cidade) na Wikipedia -, é fácil perceber que seus interesses não se restringem, unicamente, à capital. No total, o estudante de 18 anos contribuiu com 23.327 edições na Wikipedia, em 7.150 artigos - seu auge de edições foi em 2009, quando passou boa parte do ano em casa, dedicado (também) a se preparar para o vestibular.

Além das 785 edições que realizou no verbete São Paulo (cidade), Heitor criou seis outros artigos relacionados à capital. Interessado na arquitetura do centro velho da cidade, criou o verbete do edifício-sede da Bovespa. Também criou verbete para a Economia da cidade, assunto que sempre o fascinou. O complexo que, para ele, mais bem representa o desenvolvimento econômico da capital é o Centro Empresarial Nações Unidas, cujo verbete também foi criado por Heitor. A história da Universidade de São Paulo, bem como sua lista de institutos, faculdades e escolas, também foram alvo de novos artigos do estudante. O verbete Educação na cidade de São Paulo é outra de suas realizações.

Aqui, você pode acessar todas as edições do usuário no verbete São Paulo (cidade), e ter uma ideia da dedicação do rapaz.

FOTOS

Percebendo a importância de respeitar os direitos autorais na Wikipedia - chegou a ser banido da rede em 2007, quando utilizou imagens da prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste sem autorização -, Heitor passou a produzir suas próprias fotos. Em viagens à capital que faz com o pai, geralmente a cada três meses, ele clicou 21 pontos que considera importantes para o entendimento da cidade que se propôs a defender. Clique aqui e veja os locais que Heitor registrou.