A Apple teve bons motivos para censurar a palavra "vagina" no texto de apresentação do livro Vagina - uma nova biografia, da escritora Naomi Wolf, no site da loja online iTunes. A "geração internet" nem sabe o que é isso! Só reconhece a biografada pelos apelidos "b****a", "x****a", "c*****a"...

Patrimônio imaterial

Passa bem o operário socorrido em hospital público carioca com uma barra de ferro atravessada no pescoço. É o segundo milagre do gênero em um mês de acidentes de trabalho no Rio. O prefeito Eduardo Paes já cogita, inclusive, tombar o vergalhão.

Fim do mundo

Com uma câmera na mão e uma ideia de jerico na cabeça, qualquer maluco hoje em dia pode tocar fogo no mundo via YouTube. É a derrota do homem-bomba!

Oportunidade

Ainda bem que os americanos mandaram redobrar a segurança ontem em suas instalações diplomáticas no Brasil. O pessoal na fila do visto poderia muito bem aproveitar a chance para invadir.

Espelho meu

Marta Suplicy fica toda prosa quando dizem que a presidente Dilma tem sido uma mãe para ela. Crente que conseguiu, enfim, parecer mais jovem!

Mistério da fé

"DEUS É GARANHUENSE!"

Marta Suplicy, devota.

Nem só de endividamento público, fuga de capitais e desemprego vive a crise do Velho Mundo. Agora mesmo, Portugal e Noruega se desentendem no parlamento europeu por causa do aspecto do bacalhau.

Os nórdicos - ô, raça! - defendem o uso de aditivos químicos na salga do peixe para a obtenção de "um produto mais branco" aos olhos do consumidor.

Não deu certo com Michael Jackson, mas a bronca dos portugueses nada tem a ver com o tradicional gosto dos gajos pelas mulatas. Está em jogo, alerta a imprensa lusitana, "o futuro do bacalhau".

O fim do mundo, comenta-se no breu das tascas, começa pela alteração do sabor e da textura do alimento, efeitos colaterais ao processo de branqueamento proposto por Oslo à União Europeia. "É um golpe nórdico: querem acabar com o bacalhau português!" - gritam os jornais de Lisboa.

O clima de guerra levou a Comissão Europeia a adiar sua decisão sobre o arranca-rabo da indústria pesqueira na zona do euro e adjacências.

Seja qual for o veredicto, não importa quem tem razão no caso, é muito bom saber que nem só o pacto fiscal, a política de austeridade e os cortes no orçamento alimentam a angústia dos europeus.

Protagonista

Felipe Massa confirma sua boa fase na Ferrari largando no domingo, em Silverstone, à frente de uma caravana com mais de 1 mil donos de carros da marca italiana reunidos na Inglaterra para tentar um 1º lugar qualquer no Guinness Book. É o tipo de desafio que deixa o Rubinho roxo de saudades da F1.