O futebol no estaleiro

O ano também acabou para Alexandre Pato, que está de malas prontas para os EUA. Leva na bagagem a coxa esquerda para ser examinada por

especialistas, depois que os médicos do Milan declararam-se incompetentes na investigação das lesões musculares em série na atual temporada."Talvez tenha algo a ver com o seu crescimento", desconfia a diretoria do clube.

A pista é boa! Há 3 anos na Itália, o gauchinho ganhou nesse período 8 quilos e 8 cm. Pato parece estar sendo trabalhado para virar foie gras. Antes que o Ganso vá pelo mesmo caminho, precisa ver o que há de errado com a preparação física dos atletas de futebol ultimamente.

O problema é global: nunca antes na história do Brasileirão tantos jogadores se contundiram na competição.

Repara só!

Basta!

Ozzy Osbourne vem ao Brasil em 2011. Era só o que faltava, né não? Tomara, pelo menos, que não cruze por aqui com o

Axl Rose.

Jargão presidencial

"O Silvio sifu!"

Pontifícia é outra coisa

Em matéria de invasão de reitoria, francamente, a que ocorreu na PUC-SP nesta semana não se assemelha em nada àquelas que estamos acostumados a ver com frequência no noticiário sobre a USP. Teve estudante que chegou para a vigília na quinta-feira com nécessaire Louis Vuitton e pijaminha de flanela Victoria"s Secret.

Mera coincidência

Num dia foi o incrível flagrante do advogado do goleiro Bruno fumando crack na favela, no outro, as imagens do ataque covarde aos rapazes da Avenida Paulista... Desde que Silvio Santos caiu em desgraça no Banco Panamericano, o jornalismo SBT dá um furo atrás do outro.

Aviso aos navegantes

Se, como fez nesta semana a torcida do Goiás, continuarem arremessando radinhos de pilha contra Felipão nos estádios, o técnico vai acabar voltando para a Europa. Na Inglaterra, por exemplo, lhe tacavam MP-3, iPod e até videogames portáteis. Outro nível, né?

Parece o Rio!

Assaltaram o prédio do apartamento de Lula em São Bernardo do Campo. Por essas e por outras é que o presidente vai morar em São Paulo, capital, depois de deixar o Palácio da Alvorada, em Brasília. O ABC está ficando igual ao Rio, né?

Fim de papo

E se, a exemplo do que aconteceu com o Tiririca, o Enem aprovasse todo mundo sem necessidade de novas provas? Vamos deixar isso pra lá, gente! Está fazendo um dia lindo lá fora.