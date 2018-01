O Estranho Homem de Kennewick

Mas os arqueólogos não tiveram paz. Cinco tribos de índios, entre elas os Umatilla, solicitaram que o governo americano os autorizasse a enterrar os ossos, que seriam de um de seus ancestrais. O governo estava para autorizar a remoção e o enterro quando os arqueólogos protestaram. Alegaram que não havia evidências de que o Homem de Kennewick era um índio americano. Os índios acionaram a Justiça. Em 2004, um juiz decidiu que os arqueólogos tinham razão, o esqueleto poderia não ser de um ancestral das populações indígenas e deveria ser melhor estudado.

Ao analisar a ossada, foi descoberto que havia um fragmento de rocha de 7,9 cm incrustado no íleo de Ken (um apelido carinhoso que inventei agora). Como o osso havia crescido em volta dessa ponta de rocha, tudo indicava que Ken havia sobrevivido ao ataque. A ponta incrustada é semelhante às pontas de lanças e flechas produzidas pela cultura Cascade, que teria habitado a região entre 7.500 e 12 mil anos atrás.

Suspeitando que Ken era realmente antigo, seus ossos foram analisados usando o método do carbono 14. A conclusão é que Ken viveu entre 8.900 e 9 mil anos atrás, mais de 7 mil anos antes do nascimento de Cristo. Ken teria morrido com aproximadamente 40 anos, tinha artrite, era destro, comia peixe e tinha o braço direito ligeiramente deformado.

Mas a controvérsia se deve ao formato de seu crânio e outras medidas feitas pelos antropólogos. Essas medidas mostraram que o crânio de Ken não tem características típicas dos índios americanos, mas é semelhante aos crânios da população Ainu, os seres humanos que colonizaram a Polinésia. Isso tornou Ken importante.

Os cientistas acreditam que o homem chegou à América cruzando o estreito que liga a Rússia ao Alasca. Essa população original teria se espalhado pelos EUA, dando origem aos índios norte-americanos. Teria migrado para a América Central, chegando à América do Sul. Muitos antropólogos acreditam que Ken é representante de uma segunda onda migratória que teria chegado às Américas pelo mesmo caminho, mas vinda de outra região da Ásia. Foi com base nessa suposição que a Justiça americana negou aos índios o direito de enterrar Ken e permitiu aos antropólogos continuar seus estudos.

Agora um grupo de geneticistas conseguiu extrair DNA dos ossos de Ken e foi possível sequenciar seu genoma. Os cientistas puderam comparar a sequência com a obtida de diversas tribos da América do Norte, Central e do Sul. Também foi possível comparar o genoma de Ken com o da população Ainu.

Os resultados são surpreendentes. Do ponto de vista genético, Ken é mais parecido com os índios americanos e muito diferente das populações Ainu. O mais interessante é que seu genoma é mais parecido com os dos índios da América Central e distante dos índios da América do Norte e do Sul. No genoma de Ken foram encontradas sequências de DNA que só existem nos índios americanos. Ou seja, os dados genéticos não confirmam a ideia de que Ken seria um representante de uma segunda população que teria chegado à América.

Nos próximos anos, antropólogos e geneticistas vão ter muito o que discutir, afinal não será fácil conciliar as descobertas morfológicas, que indicam que Ken não é um ancestral dos atuais índios americanos, com as descobertas genéticas, que indicam que Ken é um legítimo ancestral dos índios americanos.

Mas os cientistas precisam correr, pois é provável que os índios voltem a solicitar à Justiça o direito de enterrar seu ancestral. E se a Justiça decidir a favor dos índios, os ossos vão deixar o museu da Universidade de Washington e serão enterrados. Ken vai descansar em paz e a ciência terá de achar outros esqueletos para resolver esse mistério.

*É biologo