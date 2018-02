''O estrangeiro, aqui, passa despercebido'' Carla Valencia nasceu no Peru. No seu primeiro documentário Abuelos (Vovôs), ela examina a história de seus dois avós - um equatoriano, país onde foi criada, e outro chileno. Com raízes espalhadas pela América do Sul, a primeira coisa que chamou sua atenção em São Paulo foi a "sensação de acolhimento".