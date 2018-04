''O entorno constitui um patrimônio'' Quando se tem um edifício de notável interesse para o patrimônio público, é preciso respeitar o aspecto urbano das áreas do entorno. Se for construído algo fora de escala, muito alto, estaremos interferindo no patrimônio. Essa área envoltória também é importante. Não se pode ir à Casa Branca, pedir para fazer um prédio ao lado e pronto. Não pode. A área vizinha constitui um patrimônio das cidades e deve ser respeitada.