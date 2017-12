O elo perdido entre os hippies e os coletivistas Um personagem liga a filosofia hippie dos anos 60 e 70 com as ideias coletivistas do Fora do Eixo nos dias atuais. Seu nome é Claudio Prado, de 70 anos, que foi produtor dos Novos Baianos no período da gravação do clássico Acabou Chorare, época em que o grupo viveu em uma chácara em Jacarepaguá, no Rio.