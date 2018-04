'O elevador me salvou. Foi a única coisa que sobrou' O ajudante de pedreiro Alexandro da Silva Fonseca (foto), de 31 anos, escapou por um triz e sem um arranhão do desabamento. Ele trabalhava em uma obra no Edifício Liberdade, o maior entre os que caíram, e estava dentro do elevador no momento do acidente. Quando a porta abriu, ele viu a parede à frente caindo, fechou a porta do elevador e o prédio desabou. Ontem, ele contou os momentos de medo e tensão dentro do prédio.