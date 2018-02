O diário de um combatente de 1932

"A plataforma é pequena para conter o povo que dá votos de felicidade num entusiasmo delirante". É com essa impressão que Aurelio Stievani parte para o combate contra as tropas federais em 14 de julho de 1932 e também abre o diário da Revolução Constitucionalista que escreveu no calor dos fatos. Com quatro volumes e 131 páginas, o relato de Stievani é rico em sentimentos que revelam a mobilização dos civis que São Paulo vivenciou naqueles quase três meses de conflito. "A guerra tem seu lado bom. É essa camaradagem, fraternidade que floresce entre aqueles que se batem por uma causa justa", concluiu o voluntário que lutou no 2.º pelotão da 2.ª companhia do Batalhão Universitário Paulista.

Aurelio Stievani tinha 24 anos e era aluno da Politécnica quando se alistou. Formou-se engenheiro civil no ano seguinte do conflito. O batalhão, formado por universitários, viria a ser chamado de 14 de julho, em referência ao dia em que partiu de São Paulo para Itararé, na fronteira com o Paraná. O batalhão universitário era um entre as dezenas que se formaram quando as forças paulistas lideradas pelo general Isidoro Lopes tomaram o Estado e iniciaram a marcha para o Rio.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.