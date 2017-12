O diabo do advogado O Brasil é o terceiro país do mundo em número de advogados - perde apenas para a Índia e os EUA -, mas precisa ver se lá fora também se forma profissional de Direito igual ao responsável pela defesa do goleiro Bruno. Ércio Quaresma exibiu no último Fantástico sua arte de fazer qualquer cliente, perto dele, não se sentir tão culpado assim pelo que fez.