O dia a dia ao lado do perigo Todo dia o ajudante-geral Felix da Silva sai de sua casa na favela do Boi Molhado, atrás do Cemitério da Vila Nova Cachoeirinha, atravessa a rua, entra pelo muro da necrópole e caminha até chegar à Avenida Deputado Emílio Carlos, para pegar o ônibus e ir trabalhar. Passa ao lado de túmulos e já se acostumou com a situação. Nunca pensou, diz ele, que poderia correr perigo de contrair alguma doença por causa da água que escorre do morro. "Para mim, isso é água de alguma mina ou da chuva, que fica empoçada debaixo da terra e vaza", conta.