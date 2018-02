'O crime organizado só floresce quando há corrupção no Estado'

A operação da PF é uma resposta ao crime organizado?

É uma ação permanente da PF no combate ao crime organizado. Existem organizações que atuam muito pesadamente. Após apuração cuidadosa e meticulosa, era necessário aqui tomar medidas cabíveis para que situações como esta não continuem a incidir na realidade do País. A PF funciona bem.

Por que o crime chegou a esse ponto de ousadia?

Acho que o crime organizado só floresce quando há corrupção no segmento da máquina pública. Uma característica central do fortalecimento do crime organizado é a existência de infraestruturas atingidas pela corrupção no Estado, em seus diversos segmentos. O crime organizado traz consigo o vírus da corrupção. Corromper autoridades é uma forma de fazer com que o crime não seja atacado e floresça.

A corrupção o preocupa?

Especialmente quando ela atinge camadas do Estado que deveriam ser impermeáveis a ela - as forças policiais, a máquina judiciária, o universo político... Quando o crime captura setores do Estado, nós temos grande dificuldade. É o pior dos mundos. / FAUSTO MACEDO e DAIENE CARDOSO