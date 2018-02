O CRIME DO LIVRO

Segundo a denúncia do Ministério Público Federal, Iwaloo Cristina Santana Sakamoto e Verônica da Silva Santos se apresentaram com nomes falsos (Júlia e Fátima, respectivamente) e afirmaram ser pesquisadoras para consultar o livro. Elas saíram da biblioteca sem ser flagradas, com a obra escondida. As duas haviam visitado a biblioteca três vezes antes do furto e foram identificadas por um homem que acompanhou-as em uma das visitas. Ele é acusado de vários furtos em museus e bibliotecas, mas não foi denunciado nesse caso.

O Ministério Público Federal diz ainda que o número do celular de uma delas foi registrado ao lado do nome falso no livro de acesso à biblioteca e uma bibliotecária reconheceu uma das acusadas como a pessoa que consultou a obra pela última vez.

Quem comprar o livro sabendo que é furtado pode ser indiciado por receptação.