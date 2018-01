O Corinthians e a cidade vão ganhar

Veja também:

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

30 anos de concessão do Estádio do Pacaembu

Chegamos ao limite, diz secretário de Esportes sobre Pacaembu

O Pacaembu pertence a todos

Você concorda com a concessão do estádio ao Corinthians?

Por um lado, a atitude pode ser interpretada como injusta, uma vez que beneficia somente um time da cidade. Por outro, pode ser bastante democrática. Ao se eximir dos custos de manutenção, que não é economicamente bom negócio, o poder público pode redirecionar investimentos para setores carentes, como saúde, segurança e educação. Se ela custeava um estádio que tinha fim específico e limitado como a prática do futebol de alto nível, ela vai reverter o valor em benefícios para a população.

Em geral, estádios no mundo inteiro tendem a ser financiados, direta ou indiretamente, pelo dinheiro público.

Como referência, e apenas isso, é possível utilizar o valor de US$ 5 mil por lugar como base para o cálculo de construção de um estádio. Para 40 mil pessoas, um estádio custaria US$ 200 milhões. Levando-se em conta uma vida útil de 30 anos, ele precisaria gerar lucro de US$ 7 milhões/ano para se pagar. Daí a

Foto: Divulgação O pesquisador Oliver Seitz

busca do auxílio público. Esse custo tem sido reduzido na medida em que clubes se desenvolvem administrativamente e buscam novas formas de vender suas arenas.

Com a exploração de camarotes, soluções de alimentação e desenvolvimento imobiliário do entorno, conseguem reduzir o inevitável prejuízo de se ter nova casa. E, ao mesmo tempo em que o Pacaembu isentará o Corinthians de boa parte desses custos, o clube também não poderá usufruir de todas as receitas, principalmente do desenvolvimento imobiliário. A equação dos fatores, no entanto, sugere que a atitude seja racionalmente interessante, tanto por um lado quanto por outro. É fato que o Corinthians será esportivamente beneficiado. Mas a cidade possivelmente também seja. E é isso que precisa ser levado em conta.